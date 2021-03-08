Karşı: "Sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz" - Son Dakika

Karşı: "Sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz"

08.03.2021 13:14
Karşı:

Özel Medicana Bursa Hastanesi Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz" dedi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz" dedi.

Dünya Kadınlar Günü, dayanışma ve mücadele günü olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "8 Mart birleşmek, çoğalmak günüdür. Emeği ve hayatı üreten kadınlar, eşit, özgür bir dünya istiyor. 8 Mart, eşitlik, özgürlük ve insanca bir yaşam için mücadele eden, direnen kadınların hikayesidir. Kadınlar her 8 Mart'ta hak ve özgürlük mücadelesini haykırıyor. Bu ülkede kadın olmanın ağırlığını her gün yaşayan milyonlarca kadın var. Kadınlara yönelik cinayet, cinsel taciz ve çocuk istismarı rakamların da her geçen gün artış var. Her gün onlarca kadın ve çocuk, taciz, tecavüz ve aile içi cinsel şiddete maruz kalıyor. Evlerin duvarları arasında sır olup kalan sayısız taciz, tecavüz ve şiddet olayı yaşanıyor. Her gün onlarca kadın erkekler tarafından cinayete kurban ediliyor. 2020 yılında Türkiye'de 300 kadın öldürüldü. Milyonlarca kadın erkek şiddetine maruz kaldı. Kadınlar hayatın her alanında şiddetin türlü hallerine maruz bırakılıyor. Kadını eve kapatıp doğum makinesi olmayı reva gören zihniyetin bir tezahürü de, kadını iş yaşamında güvencesiz kılmak, evde kalmaya zorlamaktır" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi'nde görev yapan 500'e yakın kadın çalışanıyla birlikte sağlık hizmeti sunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Karşı, "Sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz. Kadınlar dünyayı değiştirecek güce sahiptir. Kadınlar şiddetten arınmış, kadın-erkek eşitliğinin anayasal güvence altına alındığı; sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız ve adil bir dünyada yaşamak istiyor. Barıştan yana, eşitlikten yana, adaletten yana umudu kaybetmiyorlar. Haklarını kazanan eşit barış içinde bir dünya da yaşayan kadınların mücadelesinin, umudunun kaybolmaması dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu. - BURSA

Karşı: Sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz

Öğretim Üyesi, Türkiye, Bursa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karşı: 'Sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz' - Son Dakika


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