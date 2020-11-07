Karşı şeride geçen cip, otomobile çarptı 6 yaralı - Son Dakika

Karşı şeride geçen cip, otomobile çarptı 6 yaralı
07.11.2020 13:06
Bodrum'dan Milas'a seyir halinde olan 48 AAH 973 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek, Milas'tan Bodrum'a doğru ilerleyen 48 AAG 237 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Bodrum'dan Milas'a seyir halinde olan 48 AAH 973 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek, Milas'tan Bodrum'a doğru ilerleyen 48 AAG 237 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından yol kenarında bulunan sulama kanalına uçan otomobilin içerisindeki 2 kişi ile cipte bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Meydana gelen kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Alınan önemlerin ardından trafik yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
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