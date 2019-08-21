Son Dakika Haberleri: Karşı şeride geçen kamyonetteki beş kişilik aile ölümden döndü
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Karşı şeride geçen kamyonetteki beş kişilik aile ölümden döndü

16 dakika önce

Karşı şeride geçen kamyonetteki beş kişilik aile ölümden döndüKARAMAN - Karaman'da bir kamyonetin alt geçide geldiği sırada kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu içinde bulunan beş kişilik aile ölümden döndü.

Karşı şeride geçen kamyonetteki beş kişilik aile ölümden döndü
KARAMAN - Karaman'da bir kamyonetin alt geçide geldiği sırada kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu içinde bulunan beş kişilik aile ölümden döndü.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ereğli Köprülü kavşağının emniyet tarafında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şaban G., yönetimindeki 33 ZR 690 plakalı kamyonet, alt geçide geldiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjdeki tel bariyerleri devirerek karşı şeride geçti. Kaza esnasında karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi ise olası faciayı önledi. Kamyonette bulunan aile uzun süre kazanın şokunu üzerilerinden atamazken, trafik ekipleri alt geçit girişinde güvenlik tedbiri aldı. Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan alt geçit, kamyonetin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Mahallesi, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
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