Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi - Son Dakika
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Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi

30.04.2022 10:51
Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi

Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi Eyüpsultan'da feci kaza: 4 yaralı İstanbul Eyüpsultan'da yolcu minibüsü, demir bariyerleri aşarak karşı şeritten gelen ticari taksinin üzerine devrildi.

Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi

Eyüpsultan'da feci kaza: 4 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da yolcu minibüsü, demir bariyerleri aşarak karşı şeritten gelen ticari taksinin üzerine devrildi. Seyir halindeki motosikletli sürücü de ticari taksiye çarparak yola savruldu. 4 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 M 3122 plakalı yolcu minibüsünün sürücüsü Ferhat Şalk, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Demir bariyerleri kırarak karşı şeriden geçen minibüs, Süleymen Yorgun hakimiyetindeki 34 TEE 72 plakalı ticari taksinin üzerine devrildi. Mevlüt Öztürk'ün hakimiyetindeki 59 LJ 288 plakalı motosiklet de hızını alamayarak ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Feci kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan ticari taksi sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken minibüsteki yolcular ayakta tedavi edildi. Kazadan dolayı Silahtarağa Caddesi'nin Fatih istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik akışı alternatif yollardan sağlandı. Kazanın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Feci kaza kamerada

Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün bariyerleri aşarak ticari taksinin üstüne devrildiği görülüyor. Ticari taksiye çarpan motosikletli sürücü yola savruluyor. Çevredeki vatandaşlar da yardıma koşuyor.

Minibüsteki yolculardan Ramazan Koyuncu, "Yoldan geliyorduk. Tekerlek bariyere çarpınca araç ters döndü. Karşıdaki ticari taksinin üzerine düştü. Minibüste 6-7 kişi vardı. Minibüs de ticari taksiye çarptı" dedi.

Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi
Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi
Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi
Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi
Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi
Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi
Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi
Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi
Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi
Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi - Son Dakika


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