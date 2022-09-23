Son dakika haber: KARŞI ŞERİDE GEÇEN OKUL SERVİSİNİN MİNİBÜSE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 8 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: KARŞI ŞERİDE GEÇEN OKUL SERVİSİNİN MİNİBÜSE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 8 YARALI

23.09.2022 21:41

Son dakika haberi: DÜZCE'de, öğrenci taşıyan okul servisinin karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştığı kazada 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, öğrenci taşıyan okul servisinin karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştığı kazada 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza saat 19.30 sıralarında D-655 karayolu Karaca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametine gitmekte olan Tayfun Tayyar idaresindeki 81 AB 443 plakalı okul servis minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçip Vedat İlgü idaresindeki 35 NIC 52 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücüler Tayfun Tayyar ve Vedat İlgü ile birlikte 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KARŞI ŞERİDE GEÇEN OKUL SERVİSİNİN MİNİBÜSE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 8 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 22:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: KARŞI ŞERİDE GEÇEN OKUL SERVİSİNİN MİNİBÜSE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 8 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement