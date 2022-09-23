Kaza saat 19.30 sıralarında D-655 karayolu Karaca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametine gitmekte olan Tayfun Tayyar idaresindeki 81 AB 443 plakalı okul servis minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçip Vedat İlgü idaresindeki 35 NIC 52 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücüler Tayfun Tayyar ve Vedat İlgü ile birlikte 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: KARŞI ŞERİDE GEÇEN OKUL SERVİSİNİN MİNİBÜSE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 8 YARALI - Son Dakika

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