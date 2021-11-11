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Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

11.11.2021 21:49

Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Düzce'de karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı.

Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

DÜZCE - Düzce'de karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza Hacıkadirler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emrecan A. idaresindeki 81 BU 229 plakalı Tofaş marka otomobil hatalı sollama sonrasında karşı şeride geçerek, Doğan G. idaresindeki 81 KG 364 plakalı Renault marka otomobil ve Bülent E. idaresindeki 34 RE 4896 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazanın ardından D-100 karayolu Ankara istikameti savaş alanına döndü. Otomobiller paramparça olurken, sürücüler Emrecan A., Bülent E., Doğan G. ile yolcular Hüseyin D. ve Ferhat Baştimar yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferhat Baştimar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil, Renault, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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