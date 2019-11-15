Son Dakika Haberleri: Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla böyle çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla böyle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla böyle çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla böyle çarpıştı: 3 yaralıKARABÜK - Karabük'te karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla böyle çarpıştı: 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'te karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Bahar Bayram yönetimindeki 06 GCP 76 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Özel MEDİKAR Hastanesi önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Fatih Yılmaz yönetimindeki 34 BTB 797 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, polis ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Bayram otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Bayram, ambulansla olay yerindeki Özel MEDİKAR Hastanesine kaldırıldı. Kazada sürücü Bayram'ın yanında bulunan Hatice Burke de Özel MEDİKAR Hastanesine kaldırılırken, diğer sürücü ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla böyle çarpıştı: 3 yaralı

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Ankara Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu Ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:17:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla böyle çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]