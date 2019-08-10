Son Dakika Haberleri: Karşı şeride geçen otomobil, iki otomobile çarptı: 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karşı şeride geçen otomobil, iki otomobile çarptı: 7 yaralı

44 dakika önce

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek iki otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Karşı şeride geçen otomobil, iki otomobile çarptı: 7 yaralı, System.String[]
Konya'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek iki otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya- Ereğli karayolu Vatan Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah S. idaresindeki 42 V 1899 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Hakan Ö. idaresindeki 31 KH 252 plakalı otomobile ardından da Osman G. idaresindeki 42 LT 397 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobiller kullanılamaz hale gelirken, yol trafiğe kapandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobillerin sürücülerinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Konya Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayramda uzun yola çıkacak tatilcilerin dikkat etmesi gerekenler
1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK yorumu: Bir küçük taktik hata "Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 18:04:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşı şeride geçen otomobil, iki otomobile çarptı: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]