Karşı şeride geçen otomobille ambulans kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Karşı şeride geçen otomobille ambulans kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde karşı şeride geçen otomobille ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 3 sağlık görevlisi de yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, Elbistan- Göksun karayolunun Karaelbistan Mahallesi kesiminde yaşandı. Elbistan ilçe merkezinden Göksun istikametine doğru seyir halinde olan 46 D7508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, Kahramanmaraş'tan hasta sevkinden dönen Mustafa Okur idaresindeki 46 ADL 262 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralılara müdahale etti. Demir kesme makinesi ile araçtan çıkarıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 25 yaşındaki Sibel Örde ve Munir Turan Peltek ile ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Ambulans şoförü Mustafa Okur ile sağlık görevlileri Huriye Gülden ve Hacer Yıldırım da meslektaşlarının yardımıyla aynı hastaneye kaldırıldı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise, otomobil savrulduktan sonra refüjden uçarak karşı şeride geçmesi ve ambulansla çarpışması yer alıyor.