Son Dakika Haberleri: Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Ankara istikametine giden M.K. (38) idaresindeki 06 MZG 16 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Refüjde bulunan yön levhasına çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.K., olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süreliğine kapanan cadde, kazaya karışan aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Konya, Kulu, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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