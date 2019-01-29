Karşı Şeride Geçen Otomobil Tırla Çarptıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karşı şeride geçen otomobil tırla çarptı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde karşı şeride geçen otomobil tırla çarptı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Devrek
Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö. (42) idaresindeki 67 LK 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç
, Kepez
istikametinden şehir merkezi istikametine seyir eden 67 SF 655 plaklı tırla çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sürücü A.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki E.Ö. itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 5 yaşındaki E.Ö., kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi
'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.Ö.'nün tedavisi ise devam ediyor. Tır sürücüsü polis tarafından karakola götürülürken, kazada hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:11 Kaynak: İHA
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