Karşı şeride geçen otomobilin minibüs ile çarpışma anı güvenlik kamerasında (2) - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Denizli'den Muğla istikametine giden Adem Papuccu (19) yönetimindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, YSE Kavşağı yakınlarında refüjdeki demir bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek Selçuk Uzunay idaresindeki 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Papuccu ile minibüs sürücüsü Uzunay, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Papuccu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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