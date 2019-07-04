Son Dakika Haberleri: Karşı şeride geçen panelvan, tırla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karşı şeride geçen panelvan, tırla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, karşı şeride geçen panelvanın tır ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Karşı şeride geçen panelvan, tırla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, karşı şeride geçen panelvanın tır ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 21.00 sıralarında Aydın'ın Buharkent ile Kuyucak ilçeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hakkı Emir (55) yönetimindeki 09 JA 910 plakalı panelvan, Kuyucak'a bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüj üzerinden karşı şeride uçarak Denizli istikametinden İzmir istikametine seyir halinde bulunan R.K. yönetimindeki 44 PS 539 plakalı meşrubat yüklü tırla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada panelvan araç hurdaya dönerken araçtan karayoluna savrulan panelvan sürücüsü Hakkı Emir'in eşi Fadimana Emir ile aile dostları olduğu öğrenilen Ayşe Kılıç olay yerinde feci şekilde yaşamını kaybetti. Kaza sırasında sürücü Hakkı Emir ile torunu Arda Emir yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Söke'de pastacılık yaptığı öğrenilen Emir ailesinin Konya Akşehir'de bulunan yakınlarının yanına tatile gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Öte yandan TIR sürücüsü R.K., feci kaza nedeniyle olayın şokunu atlatamadığını ifade ederek, "Karşı şeritten refüjleri, kaldırımları aşarak taklalar atarak uçarak üstüme geldi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
Kuyucak, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu "Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız" deyip damadı öldüren kardeş tutuklandı Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 02:48:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşı şeride geçen panelvan, tırla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]