Karşı şeride geçen sürücü aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Karşı şeride geçen sürücü aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

BURDUR - Burdur Kurna Köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur'dan Antalya istikametine giden Osman Gün yönetimindeki 15 SA 229 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Direksiyon kontrolünü kaybeden şoför önce karşı şeride geçti ardından orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yıkılan aydınlatma direği üzerinde kalan aracın şoförü Osman Gün, araçta yolcu olarak bulunan eşi Sevgi Gün ve 1 yaşındaki Ömer Selim Gün kazada yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesinde kaldırdı. Burdur- Antalya Karayolunda meydana gelen kaza sonrasında ekipler, trafik akışını tek şerit üzerinden kontrollü olarak verdi.