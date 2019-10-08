Son Dakika Haberleri: Karşı şeride geçen tır iki araçla çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Karşı şeride geçen tır iki araçla çarpıştı: 4 yaralı

Karşı şeride geçen tır iki araçla çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın iki otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karşı şeride geçen tır iki araçla çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın iki otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'den Adana istikametine gelen Mehmet Gökçeoğlu yönetimindeki 27 BPD 20 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, Tarsus ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Tır, önce karşı yönden gelen Bülent Arıcı idaresindeki 01 EIA 21 plakalı otomobile, ardından Abbas Yiğit'in kullandığı 01 AAE 123 plakalı otomobile çarparak yan yattı.

Kazada yaralanan üç sürücüyle kimliği öğrenilemeyen bir yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Pozantı- Ankara istikametinde yol trafiğe kapandı.

Mersin, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:04 Kaynak: AA
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