Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

02.07.2022 14:51

İZMİR'de, lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçen TIR'ı fark eden otomobil sürücüsü, son anda manevra yaparak kurtuldu.

İZMİR'de, lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçen TIR'ı fark eden otomobil sürücüsü, son anda manevra yaparak kurtuldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, perşembe günü, Çevre Yolu Osmangazi Viyadüğü'nde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova yönüne giden demir yüklü TIR, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada TIR'ın geldiğini gören otomobilin sürücüsü yaptığı manevrayla son anda kurtuldu. Kaza anı, arkadan gelen başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.TIR'ın dorsesinden yola saçılan demirler bölgeye gelen ekipler tarafından toplandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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