Karşı şeride geçen tır önüne aldığı otomobili 100 metre sürükledi: 3 yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır, karşı şeride geçip otomobille çarpıştı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak karşı şeride geçen boru yüklü tır, çarpıştığı otomobili bariyerlere sıkıştırarak yaklaşık 100 metre sürükledi. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi ile tır sürücüsü yaralandı.

Kaza; Akseki-Manavgat D-695 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir E.'nin kullandığı 06 B 0529 ve 06 DN 5245 dorse plakalı boru yüklü tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçerek, Harun İnce'nin kullandığı 40 NC 616 Plakalı otomobile çarptı. Kaza şiddetiyle otomobil bariyerlere sıkışarak 100 metre sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ekipleri, trafik ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve ekipler tarafından araçlardan çıkarılan araç sürücüleri Bekir E. ve Harun İnce ile otomobilde yolcu olarak bulunan Şadiye İnce, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, trafik kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı. Araçların yoldan kaldırılmalarının ardından da trafik akışı normale döndü.