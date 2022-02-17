Karşı şeride geçip devrilen otomobil 200 metre sürüklendi - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin devrilerek 200 metre sürüklenmesi sonucu yaralanan 2 kişi yaralandı.

Kaza gece yarısı Safranbolu - Karabük karayolu üzerinde meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Sefa Özcan (27) yönetimindeki 41 HS 726 plakalı otomobil, Kireç Kuyusu mevkisinde aşırı hız sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Çarpmanın etkisi ile ters dönen otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra kaldırıma çıkarak durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile ters dönen otomobilden çıkarılan sürücü Özcan ile yanında bulunan Muhammet Seis (22) ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK