Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı

06.06.2022 00:51
Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde, karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon bariyerleri aşarak alt yola düştü.

Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon bariyerleri aşarak alt yola düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Konak yönünden Bayraklı istikametine gitmekte olan Osman Ö. idaresindeki 45 AFK 127 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen kamyon, bu esnada Mehmet Emin Ç., yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptı. Bir süre otomobili sürükleyen kamyon, ardından bariyerleri de aşarak alt yola düştü. Kazayı gören trafikteki sürücüler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1'i ağır 5 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil içerisinde bulunan Hülya Çapkınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, sürücü Mehmet Emin Ç., ile araçta bulunan 3 kişinin ve kamyon sürücüsünün yaralandığı tespit edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, otomobil sürücüsü Mehmet Emin Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Hülya Çapkınoğlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve kamyon ise çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı
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Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı İzmir'de karşı şeride geçen kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı İzmir'de karşı şeride geçen kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Metin Arslan'ın cenazesi defnedildi Metin Arslan'ın cenazesi defnedildi
Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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