Son Dakika Haberleri: Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralı

1 saat önce

Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da yoldan çıkıp refüjü geçen hafif ticari araç, otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı.

Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da yoldan çıkıp refüjü geçen hafif ticari araç, otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çayda Çıra Mahallesi Teknokent Yolu üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 23 BG 139 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp karşı şeride geçti. Araç, karşı şeritten gelen 23 AG 981 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada 3 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hazırlık maçı öncesi Emine Bulut yazılı pankartla sahaya çıktılar
Canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamdır Cani koca, Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı! 5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 21:08:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]