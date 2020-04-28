Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı - Son Dakika

Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü H.A. yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaza İstanbul- Samsun D-100 Karayolu Hacıhamza Köyü Obruk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Samsun istikametinden Tosya yönüne seyir halinde bulunan, H.A. yönetimindeki 28 AAF 840 plakalı otomobil, Hacıhamza Köyü Obruk Mahallesi yakınlarına geldiği sırada, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Demir bariyerlere çarptıktan sonra takla atan araç şarampole i düşerek durabildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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