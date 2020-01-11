Karşı şeride girdi, motosikletle kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

İngiltere polisi geçtiğimiz yıl meydana gelen bir kazanın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde karşı şeride giren otomobilin bir motosikletle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Polis görüntüleri 'kask hayatınızı kurtarır' başlığıyla paylaştı.

Kaza İngiltere'nin Sheffield kentinde 28 Nisan 2019'da meydan geldi. Görüntülerde viraja giren otomobilin karşı şeride geçtiği ve burada seyreden motosikletle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Hatalı aracın yol kamerasınca kaydedilen kazada, motosiklet sürücüsünün fren yaptığı; motosikletin arka tekerinin havalandığı ancak otomobilin duramayarak motosikleti adeta biçtiği görülüyor. Kazada motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle 5 metre havaya fırladığı; hastaneye kaldırılan sürücünün vücudunda ve belinde ciddi kırıklar olduğu belirtildi. Kaskın önemine işaret eden polis yetkilileri, sürücünün kaskı sayesinde hayatta kaldığını vurguladı. Polis ayrıca otomobil sürücüsünün ise 16 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------Kaza anının iki aracın kamerasından görüntüleri