Şırnak'ta 4 kişinin öldüğü korkunç kaza araç kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta 4 kişinin öldüğü korkunç kaza araç kamerasına yansıdı

20.12.2022 17:26

Şırnak'ta karşı şeride geçen TIR'ın hafif ticari araca çarparak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu feci kaza araç kamerasınca kaydedildi.

Şırnak'ta dün sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Cizre- Silopi kara yolunda K.Ç.'nin kullandığı 31 AGG 56 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Orhan Bayram'ın kullandığı 27 AIL 003 plakalı hafif ticari araçla, kafa kafaya çarpıştı.

Karşı şeriden geçen TIR'ın 4 kişinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram ile yanındaki Nurettin ve Zafer Üstev olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçtaki yaralı Melik Kırmızıgül ile tır sürücüsü K.Ç. ve yanındaki N.E. de yaralandı. Melih Kırmızıgül kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Karşı şeriden geçen TIR'ın 4 kişinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Tır sürücüsü K.Ç. ve N.E.'nin Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken, kaza anı bir araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR bir anda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, görüntü çekilen aracın yanından Orhan Bayram'ın kullandığı hafif ticari araca doğru ilerliyor. Üzerine doğru gelen TIR'ı gören sürücü Orhan Bayram'ın manevrasına rağmen iki araç da kafa kafaya çarpışıyor. Olay yerine giden CHP İl Başkanı Cangir Bilin de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolun kazaya neden olduğunu öne sürerek tepki gösterdi.

Karşı şeriden geçen TIR'ın 4 kişinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Hafif ticari aracın çarptığı 2 arkadaştan Hivan, toprağa verildi Hafif ticari aracın çarptığı 2 arkadaştan Hivan, toprağa verildi Araç içerisinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Araç içerisinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Orhan Bayram, Tragger, Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 4 kişinin öldüğü korkunç kaza araç kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:03 Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'li paylaşımına beğeni yağdı
16:55 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ı görenler tanımakta güçlük çekti
16:50 TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı sonrası talep edilen rakamı açıkladı
16:38 Şırnak'ta 4 kişinin öldüğü korkunç kaza araç kamerasına yansıdı
16:31 Ağaç keserken uçurumdan yuvarlanıp feci şekilde can verdi
16:33 Kırgızistan parlamentosunda Rusça gerginliği! Meclis başkanı kızdı
16:18 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eşcinsellik çıkışı: 'Bip' yapacak bir şey yok burada
16:10 Yeni doğan bebeğini boğarak öldüren kadın yıllar sonra yakalandı
12:51 Altay kalecisi Ozan kafasına korner direği ile vuran taraftardan şikayetçi olmadı
12:45 Bakan Mustafa Varank dev paketi duyurdu: Firmalara 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 17:32:41. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 4 kişinin öldüğü korkunç kaza araç kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement