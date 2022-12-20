Şırnak'ta 4 kişinin öldüğü korkunç kaza araç kamerasına yansıdı

Şırnak'ta dün sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Cizre- Silopi kara yolunda K.Ç.'nin kullandığı 31 AGG 56 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Orhan Bayram'ın kullandığı 27 AIL 003 plakalı hafif ticari araçla, kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram ile yanındaki Nurettin ve Zafer Üstev olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçtaki yaralı Melik Kırmızıgül ile tır sürücüsü K.Ç. ve yanındaki N.E. de yaralandı. Melih Kırmızıgül kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Tır sürücüsü K.Ç. ve N.E.'nin Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken, kaza anı bir araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR bir anda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, görüntü çekilen aracın yanından Orhan Bayram'ın kullandığı hafif ticari araca doğru ilerliyor. Üzerine doğru gelen TIR'ı gören sürücü Orhan Bayram'ın manevrasına rağmen iki araç da kafa kafaya çarpışıyor. Olay yerine giden CHP İl Başkanı Cangir Bilin de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolun kazaya neden olduğunu öne sürerek tepki gösterdi.