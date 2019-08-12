Son Dakika Haberleri: Karşı şeritteki araca çarptı, 5 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karşı şeritteki araca çarptı, 5 kişi yaralandı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil karşı şeritteki araca çarptı.

Karşı şeritteki araca çarptı, 5 kişi yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil karşı şeritteki araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın-Ankara karayolu üzerinde Ramazanoğlu Boduklar mevkisinde 2 araç çarpıştı. Çaycuma istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan Emrah B.'nin hakimiyetinde olan 34 TA 4422 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan sürücülüğünü Ekrem P.'nin yaptığı 34 RLU 34 plakalı araca çarptı. Kazayı görenler sağlık ekiplerini ve bölge trafiği arayarak yardım istedi. Kazada sürücü Emrah B., Asiye B., Bahar A. ve Umut A. ile diğer araç sürücüsü Ekrem P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların yapılan tedavilerinin ardından hayatı tehlikelerinin olmadığı tespit edildi.

Olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi Kıyma çekme tartışması yüzünden kasaplar arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 15:30:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşı şeritteki araca çarptı, 5 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]