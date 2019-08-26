Karşı yönden gelen araca yol vermek isterken otomobiliyle yan yola düştü

51 yıllık ehliyet sahibiyim, İlk defa başına böyle bir şey geldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yan yattı. Otomobil sürücüsü Cemal Dirimeşe, 51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi meydana geldi. 78 yaşındaki Cemal Dirimeşe idaresindeki 67 NA 311 plakalı otomobili ile Soğuksu Pazaryeri otoparkından çıktığı sırada karşı yönden gelen otomobile yol vermek istemesi üzerine üst yol ile alt yol arasında yan yattı. Dirimeşe ve araçta bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile otomobil içerisinden çıkarıldılar.

51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyleyen Cemal Dirimeşe; "Parktan çıkıyordum karşımdan da bir araba geliyordu. Yolu paylaşmak istedim ama tekeri yanlış yapılmış yere kaptırmışım. Arabada 3 kişi vardı. Çekici gelecek düzeltecek sonra tamirhaneye gideceğim. Aktarılmasın diye kalasla destek koyduk. 78 yaşındayım ve 51 yıllık ehliyet sahibiyim. İlk başıma böyle bir şey geliyor ama burasının yanlış yapıldığını herkes görsün. Belediye bilsin ve yapsın veya yaptırsın. İki araba yan yana geçmiyor. Birde korkuluk yapılmamış. Verebilirsem mahkemeye vereceğim" dedi.

Ardından olay yerine çekici gelerek askıdaki aracı kurtardı.