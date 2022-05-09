KARŞI YÖNE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI - Son Dakika
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KARŞI YÖNE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

09.05.2022 01:07
KARŞI YÖNE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

AYDIN'ın Köşk ilçesinde sürücüsünün şerit ihlali yaparak karşı yöne geçtiği otomobilin yol açtığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde sürücüsünün şerit ihlali yaparak karşı yöne geçtiği otomobilin yol açtığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın- Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Erhan Günel (32) yönetimindeki 38 UF 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yaparak, karşı yönden gelen Ali Çoban yönetimindeki 20 ASR 88 plakalı otomobile yandan çarptı. Bu sırada, Cemalettin Yücel yönetimindeki 20 ALY 15 plakalı otomobil ile İsmail Soytürk idaresindeki 09 Z 0600 plakalı kamyonet de kaza yapan araçlara çarptı. Bazı araçların ikiye ayrıldığı zincirleme kazanı ardından olay yerinde can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Erhan Günel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücüler ile birlikte 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Erhan Günel'in cenazesi Aydın Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilidı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


KARŞI YÖNE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
KARŞI YÖNE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
KARŞI YÖNE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
KARŞI YÖNE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARŞI YÖNE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARŞI YÖNE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI - Son Dakika
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