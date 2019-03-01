Son Dakika Haberleri: Karşıdan Karşıya Geçen Genç Kıza Otomobil Çarptı

Karşıdan Karşıya Geçen Genç Kıza Otomobil Çarptı

1 saat önce

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan genç kız hastanede hayatını kaybetti.

Karşıdan Karşıya Geçen Genç Kıza Otomobil Çarptı, System.String[]
Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan genç kız hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Rümeysa Koyuncu'ya, Atakan D'nin kullandığı 16 AAE 08 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rümeysa Koyuncu kurtarılamadı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:55 Kaynak: İHA

Mimar Sinan Caddesi, Bursa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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