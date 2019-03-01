Karşıdan Karşıya Geçen Genç Kıza Otomobil Çarptı
1 saat önce
Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan genç kız hastanede hayatını kaybetti.
Bursa
'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan genç kız hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Mimar Sinan Caddesi
'nde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Rümeysa Koyuncu'ya, Atakan D'nin kullandığı 16 AAE 08 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Rümeysa Koyuncu kurtarılamadı. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:55 Kaynak: İHA
Midibüsün Altında Sıkışan Yaşlı Kadın, Hayatını Kaybetti
Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi
Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün İfadesi
Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı