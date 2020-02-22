Karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına minibüsün çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına minibüsün çarptı - Son Dakika

Karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına minibüsün çarptı

7 saat önce

Bilecik'te, bir minibüsün yayaya çarpması sonucu 61 yaşındaki kadın yaralandı.

Karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına minibüsün çarptı, System.String[]

Bilecik'te, bir minibüsün yayaya çarpması sonucu 61 yaşındaki kadın yaralandı.


Alınan bilgiye göre; olay İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde yaşandı. Halil Konaş idaresindeki 11 AAJ 048 plakalı minibüs, sokak üzerinden Mustafa Kemal Sokağa dönüşü esnasında, karşıdan karşıya geçen Fatma Çiçek'e (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Fatma Çiçek, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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