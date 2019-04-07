Son Dakika Haberleri: Karşıdan Karşıya Geçen Yayalara Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karşıdan Karşıya Geçen Yayalara Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kadından birisi öldü, diğeri yaralandı.

Karşıdan Karşıya Geçen Yayalara Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kadından birisi öldü, diğeri yaralandı. Kazazedeleri ve yaralı bayan arkadaşını kaderine terk ederek kaçan sürücü, kısa sürede yakalandı.

Kaza, İncirliova'ya bağlı Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erol H. idaresindeki 35 AFH 661 plakalı otomobil, yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kadın yayaya çarptı. Kazada, 54 yaşındaki Hanım Yoldaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldaş'ın yanında yürüyen Emine Karcı isimli kadın ile yayalara çarpan aracın içindeki Beyza Nur Gülser yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hanım Yoldaş, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan Emine Karcı, Aydın Devlet Hastanesi, Beyza Nur Gülser ise ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan sürücü Erol H. ise, polis ekipleri tarafından Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:54 Kaynak: İHA

Aydın, İncirliova, 3. Sayfa
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