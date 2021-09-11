Üye Girişi
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması - Son Dakika

Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması

11.09.2021 09:12
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması, System.String[]

Bursa'da iki mahalleyi birbirinden ayıran ana yol ölümlü kazalara sahne olmaya devam ediyor.

Bursa'da iki mahalleyi birbirinden ayıran ana yol ölümlü kazalara sahne olmaya devam ediyor. Üst geçidin asansörü bozuk olduğu ve yerleşim yerine uzakta kaldığı için kullanılmıyor. Altı ay önce yolun karşısına geçmek isteyen genç kadın bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, genç kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Aysel Özden'in kızı, "Annem bize hem babalık, hem de annelik yapıyordu. Artık başkalarının canı yanmasın. Bir an önce buraya üst geçit ya da yaya geçidi istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaza, 3 Mart tarihinde, Ataevler Mahallesi Ata Bulvarının Mudanya istikameti üzerinde meydana geldi. İhtiyaçlarını karşılamak için yolun karşısına geçmek isteyen 45 yaşındaki Aysel Özden, kendi tarafındaki yoldan karşıya geçtikten sonra, orta refüjde bulunan bariyerlerin üzerinden atladı. Tam karşıya geçeceği sırada hızla gelen Mine E. idaresindeki 16 STG 66 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce havalandıktan sonra yere düşerek sürüklendi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üst geçit hem uzak, hem asansörü bozuk

Mahalle sakinleri, iki mahalleyi birbirinden ayıran yol üzerindeki üst geçidin sadece bir yerde olduğunu ve ihtiyaçların karşılanması için gidilecek bölgenin 450 metre uzağında bulunduğunu, bu yüzden kullanılmadığını söyledi. Ayrıca üst geçidin asansörünün çalışmadığını belirten mahalleli, yıllardır üst geçidin mahalleye yakın bir yere getirilmesini istediklerini, ancak hiç bir netice alamadıklarını belirtti.

Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Aysel Özden'in kızı Aleyna Özden, "Benim annem bu yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu yoldan geçen sadece annem değildi. Yıllardır bu yol kullanılıyor. Annemin hayatını kaybetmesi sonucu yine de kullanılıyor. Burada meydana gelen ölümlü ya da yaralamalı tek kaza anneminki değildi. Defalarca bu yolda kazalar oldu ve insanlar öldü. Biz bu sorunu sürekli dile getirmemize rağmen, hiç bir yerden bir çözüm bulamadık. Herkes üst geçit var diyor, fakat iki ucu da tali yola çıktığı için kullanılmıyor. Pazara, markete ve otobüs duraklarına çok uzak olduğu için ve asansör olmadığı için yaşlılar da kullanamıyor. Onlar da aynı şekilde buradan karşıya geçmeye çalışıyor. Üst geçidi kullanmaya kalktığımızda tekrar buraya gelmek istersek, gideceğimiz yolun 2-3 katını gitmek zorunda kalıyoruz. Yetkililere zaten daha önce söyledik. Üst geçidin olması gereken yer annemin hayatını kaybettiği yer. Fakat birkaç sene önce üst geçit buradan alınarak taşındı. Üst geçidin tekrar daha kullanışlı, asansörü çalışır durumda eski yerine yapılmasını istiyoruz. ya da buraya lamba konularak yaya geçidinin olmasını istiyoruz. Çünkü herkes bu yolu kullanıyor. Ben annem öldükten sonra bu yolu kullanmamak için okuluma yolu iki saat daha uzatarak gidiyorum. Bu da beni hem psikolojik olarak hem de diğer yönüyle çok yıpratıyor" dedi.

Babasını bir yaşında kaybeden ve annesinin hem annelik hem de babalık yaptığını belirten Aleyna Özden, "Benim acım zaten büyük. Tek varlığım annemi de kaybettim. Kazadan birkaç hafta sonra anneme çarpan kadın bize gelerek aracının masraflarını karşılattı. Bu bizi daha çok yıktı. Adalete olan inancımız sonsuz. Bu konuda adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bir gün aynı şeylerin kendisinin başına geldiğinde ne yapacağını çok merak ediyorum" diyerek sözlerine son verdi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, aynı yoldan başka bir ailenin geçtiği, ardından karşıya geçmek isteyen Aysel Özden'in de yoldan gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtuktan sonra yere düştüğü ve vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüldü.

10 Eylül Cuma günü polis ekipleri tarafından olay yerine keşif için getirilen otomobil sürücü Mine E. ile kaza sonucu hayatını kaybeden Aysel Özden'in acılı ailesi arasında kısa süreli tartışma meydana geldi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu iki grup sakinleştirilirken, mahkemenin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması

Üst Geçit, Polis, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Hava, hafta sonu nasıl olacak? Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı 09:18 Son dakika: Hava, hafta sonu nasıl olacak? Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz 09:14 Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı 00:38 Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı
Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum 23:28 Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı 22:55 Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Terim, Yedlin'i defterden sildi! Ara transfer dönemi başlar başlamaz gönderilecek 22:14 Terim, Yedlin'i defterden sildi! Ara transfer dönemi başlar başlamaz gönderilecek
Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır 19:30 Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı 18:34 Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı

Son Dakika Haberleri
09:16 Ümraniye'de Koreli yazarın darp ettiği Kim, o anları anlattı: Bana "Hayaletler beni ele geçirdi, pencerenin önünde çıplak dur" dedi
09:14 Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz
19:21 Islık çalan papağan görenleri şaşırtıyor! Yoldan geçen kızlara korkutup, çay sipariş ediyor
19:20 Eğlenmeye giderken yaptığı kaza canına mal oldu! Yanındaki arkadaşı ağır yaralandı
19:13 Kara Kartal'da Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi
18:47 Burcu Güneş'ten kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine cevap: Algı yapıyorlar
18:27 Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü
18:22 Karşıyaka'da korkunç ölüm! 5'inci kattaki evinin balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
17:57 Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü
17:55 Galatasaray ve Beşiktaş boşuna uğraşmış! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi
Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı         
09:19
Ümraniye'de Koreli yazarın darp ettiği Kim, o anları anlattı: Bana Ümraniye'de Koreli yazarın darp ettiği Kim, o anları anlattı: Bana "Hayaletler beni ele geçirdi, pencerenin önünde çıplak dur" dedi         
09:17
New York Times'tan bomba iddia! ABD, terörist diye Afgan yardım görevlisini öldürmüş New York Times'tan bomba iddia! ABD, terörist diye Afgan yardım görevlisini öldürmüş         
02:36
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor         
22:55
Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak         
22:53
Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi         
20:50
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş         
17:01
Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu         
16:31
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi         
13:52
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 09:25:53. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement