Son Dakika Haberleri: Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesinde bölünmüş yoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesinde bölünmüş yoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaya Rasim İslamoğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.50 sıralarında Güre Mahallesi İzmir Çanakkale karayolu Adrina Otel önü mevkinde S.E. yönetimindeki otomobil karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Rasim İslamoğlu'na çarptı. Kazada Rasim İslamoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü S.E. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. - BALIKESİR
Balıkesir, Edremit, Güre, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
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