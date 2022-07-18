Son dakika haberleri... Balıkesir'de iki otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de iki otomobilin çarptığı yaya öldü

18.07.2022 00:56
Son dakika haberleri... Balıkesir'de iki otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Erdem D. yönetimindeki 10 T 3142 plakalı ticari taksi, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Akçay Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı. O sırada arkadan gelen İzzet G. idaresindeki 16 H 2141 otomobil de Tenek'e çarptı.

Tenek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan İzzet G, polis ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Balıkesir'de iki otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

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