Karşıdan karşıya geçerken öldü - Son Dakika

Karşıdan karşıya geçerken öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Karşıdan karşıya geçerken öldü, System.String[]

Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.Y.'ye sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Olayın ardından sevk edilen sağlık ekipleri, H.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından H. Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı polis ekipleri kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Osman Kavuncu Bulvarı, Otomobil, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 21:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karşıdan karşıya geçerken öldü - Son Dakika

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