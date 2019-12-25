Karşıdan karşıya geçerken yere yığıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karşıdan karşıya geçerken yere yığıldı - Son Dakika

Karşıdan karşıya geçerken yere yığıldı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl içesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın fenalaşarak yol ortasına yığıldı.

Karşıdan karşıya geçerken yere yığıldı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl içesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın fenalaşarak yol ortasına yığıldı. Vatandaşlar ambulans gelene kadar kadının başından bir saniye olsun bile ayrılmadı.


Olay Şebboy Caddesinde meydana geldi. Arabasını park eden Ayşe I, karşıdan karşıya geçmek istediği sırada fenalaşarak yol ortasında yığıldı. Düştüğü sırada herhangi bir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, yoldan geçen vatandaşlar ise düşen kadının yardımına koştu. Yanına gelen diğer kadınlar ilk müdahaleyi yaparak Ayşe I'yı kolonlayla kendine getirdi. Ayşe I, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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