Son Dakika Haberleri: Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Düştüğü Su Kanalında Boğuldu

Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Düştüğü Su Kanalında Boğuldu

50 dakika önce

Antalya'da sulama kanalında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Düştüğü Su Kanalında Boğuldu, System.String[]
Antalya'da sulama kanalında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Şahsın, kanalın üstünden geçmek isterken dengesini kaybederek suya düştüğü tahmin ediliyor.

Olay, Aksu ilçesi Barbaros Mahallesi Toparlar Caddesi tarihi Perge Antik Kenti yanında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalının içerisinde cansız bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yeri gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın 61 yaşındaki Hasan Ali Özel olduğunu teşhis etti. Şahsın bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre geride sulama kanalının üzerinden karşıya geçmek isterken düşerek boğulduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan adamın yakınları da olay yerine akın etti. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, şahsın çıkarılışının izlenmesine izin vermedi. Polis ekipleri kanalın önüne battaniye asarak cesedin görünmesinin önüne geçti. Özel'in oğlunu ise yakınları teselli etti.

Şahsın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:38 Kaynak: İHA

Polis, Antalya, 3. Sayfa
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