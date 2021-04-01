Karşıdan karşıya geçmek isterken hastanelik oldu - Son Dakika

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaza, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 09 JR 009 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya Hacer Y'ye çarptı. İhbarla kaza alanına sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hacer Y., olay yerindeki müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz