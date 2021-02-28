Karşıdan karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama, motosiklet çarptı.

Kaza, Efeler ilçesinin Eski Dörtyol Kavşağında saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İncirliova istikametinde seyreden T.T. isimli motor sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Yeşil ışık yandığı sırada yoluna devam eden motor sürücüsü bir anda yola atlayan yaşlı adamı fark ederek frene bastı. Ani fren ile motoru ile birlikte yere düşerek sürüklenmeye başlayan motor sürücüsü, yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma düşen yaşlı adam kafasını çarparak yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, motoru plakasız olduğu için bağladı. - AYDIN