Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti - Son Dakika

Arnavutköy- Hadımköy yolu Haraççı mevkiinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan B. isimli şahıs otoyoldan gelen otomobili fark edemeyerek önüne atladı. Önüne atlayan Doğan B.'yi son anda fark eden otomobil sürücüsü Mustafa K., şahsa çarptı.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yayaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı Doğan B. hastane yolunda hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.