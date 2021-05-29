Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti - Son Dakika

Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti
29.05.2021 11:38
Arnavutköy'de karşıdan karşıya geçmek isteyen Doğan B., otoyoldan gelen otomobilin çarpması nedeniyle metrelerce havaya uçmasının ardından yere yığıldı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, yolda yaşamını yitirirken; aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Arnavutköy- Hadımköy yolu Haraççı mevkiinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan B. isimli şahıs otoyoldan gelen otomobili fark edemeyerek önüne atladı. Önüne atlayan Doğan B.'yi son anda fark eden otomobil sürücüsü Mustafa K., şahsa çarptı.
HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yayaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı Doğan B. hastane yolunda hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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