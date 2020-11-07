Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

07.11.2020 12:20

Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı Feci kazada ölümden döndü Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kaldı.

Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

Feci kazada ölümden döndü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kaldı. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Sevdakar Bingöleczaneden alışveriş yaptıktan sonra caddenin karşısına geçmek istedi. Bu esnada 46 BB 269 plakalı tırın kendisi için durduğunu düşünen yaşlı adam, karşı yola doğru hareket etti. Tır sürücüsünün bir anda hareket etmesiyle yaşlı adam altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bingöl, yaralı olarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Faciadan dönülen kazada yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı adamın tırın altından vatandaşlar tarafından çıkarıldığını belirten Ali Demir, "Kulakları çok fazla duymuyor, eczaneden çıktıktan sonra yaya geçidinde duran tırın kendisi için durduğunu zannederek önünden geçti. Tır şoförünün onu görmesi mümkün değildi. Tam önünden geçerken tır altına aldı" dedi.

Öte yandan kaza anları güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi. Görüntülerde eczaneden çıkan yaşlı adam, yaya geçidinden karşıya geçmek istiyor. Bu esnada tırın durduğunu gören adam, karşı yola yöneliyor. Tırın hareket etmesiyle birlikte yaşlı adam aracın altında kalıyor.

Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı
Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı
Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı
Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı
Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı
Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

İnönü mahallesi, Küçükçekmece, Bingöl, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı - Son Dakika


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