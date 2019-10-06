Son Dakika Haberleri: Karşıdan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
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Karşıdan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

1 saat önce

Karşıdan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı DİYARBAKIR Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Karşıdan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi HDP il binası yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 11 yaşındaki Muhammed Emin Zilan, karşıdan karşıya geçmek isterken 21 BV 083 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karşıdan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:21 Kaynak: İHA
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