Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam canından oldu - Son Dakika
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Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam canından oldu

14.10.2022 10:10
Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam canından oldu

Denizli'de karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Denizli'de karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kaza, Denizli- Antalya karayolu Tavas kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Antalya istikametine seyir halinde olan Ş. B. idaresindeki 20 BY 120 plakalı otomobil, karayolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Adnan Yıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldırım, yola savrularak kanlar içerisinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kapanan yolda trafiğin güvenliğini sağlarken, sağlık ekibi ise kanlar içerisinde kalan Yıldırım'a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekibinin müdahalesini cevapsız bırakan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldırıma çarpan otomobil sürücüsü Ş. B. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam canından oldu - Son Dakika

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