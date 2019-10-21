Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.



Kaza, Samandağ- Antakya karayolu Kuşalanı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya yoluna doğru seyir halinde olan 31 SG 799 plakalı otomobil, yaya olarak karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki Zeynep A.'ya çarptı. Kazada Zeynep A., vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY