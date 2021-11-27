Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın tankerin altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Esenyurt ilçesinde Erzurum Kongre Caddesi ile Doğan Araslı Bulvarı kesişiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye T. (60), yolda seyir halinde olan tankerin altında kalarak feci şekilde can verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören civardaki vatandaşlar hemen polis ve ambulans ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri kadını kontrol etti. Ekiplerin yaptığı incelemede Saniye T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLERİN OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çalışmaların ardından yaşlı kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.