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Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı

11 dakika önce

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı, System.String[]
Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı. 2 kardeşin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çirişhane Mahallesi Etibank Cadde'si üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasnee Elabbud Elcunid (7) ve kardeşine, Güler Oktay idaresindeki 34 RE 6110 plakalı özel araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hasnee ağır yaralandı, kardeşi ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde abla kardeşe karşıdan karşıya geçerken araba çarpıyor.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 ekipleri ve polise haber verdi. Yerde yatan ve ağır yaralı olan Hasnee Elabbud Elcunid'e sağlık ekipleri müdahale etti. Durumu ağır olan küçük kız ve ablası Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:20 Kaynak: İHA
etibank, kaza, bursa, 3. Sayfa
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