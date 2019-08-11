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Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken 2 otomobil çarptı, hayatını kaybetti

1 saat önce

ANKARA'da, bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sait Deveci'ye (57), 2 otomobilin çarptığı zincirleme kazada, Deveci hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken 2 otomobil çarptı, hayatını kaybetti, System.String[]

ANKARA'da, bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sait Deveci'ye (57), 2 otomobilin çarptığı zincirleme kazada, Deveci hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı Siteler kavşağında meydana geldi. Samsun yönünde giden Tuncay Kalaç yönetimindeki 35 N 1377 plakalı otomobil, orta şeritte ilerlediği sırada karşıya geçmek için bulvara çıkan Sait Deveci'ye çarptı. Yolun sol şeridine savrulan Deveci'ye, sürücüsü belirlenemeyen 06 AE 3313 plakalı otomobil de çarptı. Arkadan gelen 06 CIC 12 plakalı otomobil ise kazaya karışan diğer otomobillere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 2 otomobilin çarptığı Deveci'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan Senem Erdem ise yapılan ilk müdahalenin Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Turgut Özal Buvarı'nın Samsun yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapanırken, araç geçişi yan varyanttan kontrollü sağlandı. Sait Deveci'nin cansız bedeni yalın incelemenin ardından morga kaldırılırken otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
Cenazeden görüntü
Otomobillerden görüntü
Yoldan görüntü
Polisin çalışması
Sağlık ekiplerinin çalışması
Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,


Turgut Özal, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:30 Kaynak: DHA
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