Suudi Arabistan'ın el-Hilal futbol takımında 5'i futbolcu 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'ya karşılaşma için gelen el-Hilal futbol takımı heyetine yapılan testlerde 5'i futbolcu, biri idari kadrodan olmak üzere 6 kişide Kovid-19 virüsüne rastlandığı belirtildi.
AFC protokolüne göre takımın tümünün yeniden testten geçirileceği ifade edildi.
AFC, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Asya Şampiyonlar Ligi maçlarının yarı finale kadar olan kısmının havuz sistemiyle Doha'da yapılması kararı almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 07:33 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karşılaşma için Katar'a giden el-Hilal futbol takımından 6 kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika