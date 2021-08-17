Sivassporlu Jorge Felix, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un üzerindeki kıyafetin renginden dolayı kendi formalarına benzeterek pasını rakip teknik direktöre attı.
Ensonhaber'in aktardığı haberde; Maçı durduran Fırat Aydınus, İlhan Palut'tan üzerini değiştirmesini istedi.
Bunun ardından kıyafetini değiştiren Palut, tekrar yerini aldı. O esnada Fırat Aydınus ve Palut'un yaşadığı eğlenceli diyalog izleyenlere de tebessüm ettirdi.
Son Dakika › Spor › Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu - Son Dakika Spor