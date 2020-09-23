Karşılaşmalar / Contemporary Turkish Art sergisi açıldı - Son Dakika

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Bağımsız Sanat Vakfı işbirliği ile düzenlenen Karşılaşmalar/ Contemporary Turkish Art sergisi sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Ahmet Özel'in yaptığı sergi için Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde bir açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış öncesindeki basın toplantısında konuşan Özel, "Sergide hem kendi alanlarında tanınan hem de farklı üsluplarıyla ön planda olan 19 değerli arkadaşımız var. Onların bir araya gelişiyle ortak bir sinerji yaratmak 'Karşılaşmalar'ın amacıydı. " dedi.

"Hayata moralle bakabilmek adına bir girişimde bulunduk"

Özel, sergiyi ısrarla bu dönemde yapmayı istemelerinin nedeni ise "Her şeyin bittiği, artık sanatın ve hayatın müthiş bir şekilde zedelendiği üzerinden oluşan karamsar tabloyu değiştirmek istedik. Biraz gülümsetmek, hayata moralle bakabilmek adına bir girişimde bulunduk." sözleriyle anlattı.

Mimar Sinan Üniversitesi'nin mekan noktasındaki katkıları olmasa serginin ertelenmek durumunda kalacağını aktaran Özel, "Böyle görkemli bir mekanda bunu gerçekleştirmek izleyicilerden öte sanatçılara da çok büyük bir moral oldu. Umarım bu heyecan, işlerini ertelemiş ve ne yapacaklarını düşünen sanat kurumlarına bir yol gösterir, ufuk açar." diye konuştu.

"Madem hayat devam ediyor, sanat da devam etmeli"

Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı da serginin bir yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Yola çıkışımız aslında Hollanda'da aynı grupla bir sergi yapmaktı. Fakat küresel pandemi nedeniyle bütün insanlığı etkileyen ve gözle görülmeyen virüs nedeniyle sergimiz bir sonraki nisan ayına ertelendi. Biz de Ahmet Özel'in 1996'dan itibaren yapageldiği 'Karşılaşmalar' sergisi olarak İstanbul'da yapalım dedik. Çünkü hayat devam ediyor bir taraftan. İçine düştüğümüz bu derin psikolojik çıkmazlar diyelim. Çünkü hiç kimse ne yapacağını bilmiyor. Bu giderek bir travmaya da dönüşüyor insanlar için. Belki buradan sanat yoluyla bir çıkış, bir nefes alma, farklı bir renk, ses moral olur. Sanatla yaşamak diyelim buna. Madem hayat devam ediyor, sanat da devam etmeli."

Toplam 19 sanatçının 95 eserine ev sahipliği yapan sergide, resim dışında üç boyutlu düzenlemeler de yer alıyor.

Sergiye eserleriyle Ahmet Özel, Bahar Kocaman, Bahri Genç, Berna Erkün, Engin Beyaz, Erhan Lanpir, Erkan Özdilek, Feride Binicioğlu, Figen Batı, Hülya Yazıcı, Kerim Kılıçarslan, Korkut Tiryaki, Mehtap Özdemir, Murat Kurt, Müfit İşler, Nur Özalp, Ruşen Eşref Yılmaz, Sabahat Çıkıntaş ve Şeniz Aksoy katkı sağlıyor.

Karşılaşmalar/ Contemporary Turkish Art sergisi 21 Ekim'e kadar görülebilir.

Sergiye katılan eserler, 2021'in Nisan ayında Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Pulchri Kültür ve Sanat Merkezi'nde Türk resmini temsil etmek üzere Avrupalı izleyicilerin karşısına çıkacak.