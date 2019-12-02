Son Dakika Haberleri: "Karşılaşmalar" sergisi 4 Aralık'ta açılacak
Son Dakika Güncel 'Karşılaşmalar' sergisi 4 Aralık'ta açılacak - Son Dakika

"Karşılaşmalar" sergisi 4 Aralık'ta açılacak

6 saat önce

Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Rusya ve Bulgaristan'dan 18 sanatçının katıldığı "Karşılaşmalar (Encounters-Echo)" adlı sergi, 4 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Rusya ve Bulgaristan'dan 18 sanatçının katıldığı "Karşılaşmalar (Encounters-Echo)" adlı sergi, 4 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

F Sanat Galerisi'nde yer alacak serginin küratörlüğünü Ahmet Özel üstleniyor.

Özel'in sanatçı olarak da yer aldığı sergide, Türkiye'den Avni Öztopçu, Bahar Kocaman, Berna Erkün, Erol Kılıç, Fevzi Çelikten, Fevzi Tüfekçi, Figen Batı, Füsun Çağlayan, Gülay Yüksel, İclal Erentürk Güçsav, Korkut Tiryaki, Sabahat Çıkıntaş, Yücel Dönmez, Slovenya'dan Andreja Srna, Marusa Stıbelj, Bulgaristan'dan Pavlina Kopano ve Rusya'dan Anna Parmenova yer alıyor.

Sergi, 21 Aralık'a kadar görülebilecek.

Bulgaristan, Slovenya, Türkiye, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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