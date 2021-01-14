Son dakika haberleri! Aytemiz Alanyaspor sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada sağdan gelişen BB Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Oltan kale önündeki karambolden yararlanarak topu ağlara gönderdi. 0-1
14. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında topu ceza alanı içinde rakibinden kapan Siopis, ortadaki Babacar'a aktardı. Babacar'ın şutu ağlarla buluştu. VAR'a giden hakem Ramazan Keleş, Siopis'in önce topa müdahale ettiği gerekçesiyle golü verdi. 1-1
23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içindeki Berkan savunmadan sıyrılarak topa vurdu ancak top direkten döndü.
24. dakikada sağ taraftan Bakasetas ile köşe vuruşunu kullanan Alanyaspor'da ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1
53. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tayfur topla buluştu. Tayfur'un vuruşunda top az farkla auta gitti.
57. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tayfur ceza sahası dışından topu sağdaki Fatih'e verdi. Fatih, topu savunma arkasına sarkan Babacar'a aktardı. Bu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
67. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tzavellas topla buluşurken topu arkasındaki Berkan'a verdi. Bu futbolcunun sert vuruşu kaleci Kayacan'da kaldı.
77. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un şutu üst direğe çarparak ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi Ramazan Keleş, VAR incelemesinin ardından golü verdi. 4-1
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Hakan Yemişken xx, Murat Temel xx
Alanyaspor: Marafona xxx, Fatih xx, Tzavellas xx, Caulker xxx, Ahmet xx, Siopis xxx (Salih dk. 73 x), Berkan xx (Ceyhun dk. 83 x), Tayfur xxx (Efkan dk. 83 ?), Bakasetas xxx (Mustafa Pektemek dk. 83 ?), Davidson xxx, Babacar xxxx (Umut dk. 73 x)
Yedekler: Ahmet Güney, Efecan, Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Moubandje
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
BB Erzurumspor: Kayacan xx, Donald xx (Adolphe Teikeu dk. 46 x), Gökhan xx (Muhammed dk. 87 ?), Arturo Mina xx, Mücahit xx, Osman xx, Mehmet Murat xx, Emrah xx (Cenk dk. 64 ?), Sadiku xx (Özgür dk. 79?) Brahim Darri xx (Novikovas dk. 46 x), Oltan xxx
Yedekler: Batuhan, Schwechlen, Yusuf, Gomes,
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Oltan (dk. 7) (BB Erzurumspor), Babacar (dk. 14, 57), Caulker (dk. 24), Davidson (dk. 71) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Oltan, Mehmet Murat, Arturo Mina (BB Erzurumspor), Ceyhun (Alanyaspor)
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Aytemiz Alanyaspor sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika